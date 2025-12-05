Concert d’Allegretto Vouvray
Concert d’Allegretto Vouvray vendredi 5 décembre 2025.
Concert d’Allegretto
Rue de la Verrine Vouvray Indre-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
La Chorale Allegretto vous invite à son concert.
Avec l’Espoir Musical de Vouvray et l’orchestre Musique du monde. .
Rue de la Verrine Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire allegretto37@gmail.com
English :
The Allegretto Choir invites you to its concert.
German :
Der Chor Allegretto lädt Sie zu seinem Konzert ein.
Italiano :
Il Coro Allegretto vi invita al suo concerto.
Espanol :
El Coro Allegretto le invita a su concierto.
