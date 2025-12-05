Concert d’Allegretto Vouvray

Rue de la Verrine Vouvray Indre-et-Loire

La Chorale Allegretto vous invite à son concert.
Avec l’Espoir Musical de Vouvray et l’orchestre Musique du monde.   .

Rue de la Verrine Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   allegretto37@gmail.com

English :

The Allegretto Choir invites you to its concert.

German :

Der Chor Allegretto lädt Sie zu seinem Konzert ein.

Italiano :

Il Coro Allegretto vi invita al suo concerto.

Espanol :

El Coro Allegretto le invita a su concierto.

