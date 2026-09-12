Concert d’Aloïs Punk-Rock engagé Baba Yaga Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Concert d’Aloïs Punk-Rock engagé

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Aloïs, jeune punk-rockeur de 16 ans, rend hommage à Bérurier Noir avec une énergie brute. Seul avec sa guitare électrique et une boîte à rythmes, un format direct et sincère.

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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Alo%EFs, a 16-year-old punk rocker, pays tribute to %E0 B%E9rurier Noir with raw energy. Alone with his electric guitar and a drum machine, his performance is direct and sincere.

L’événement Concert d’Aloïs Punk-Rock engagé Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule