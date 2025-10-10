concert d’Aloko Café théâtre Malville

Café théâtre 8 Place de l’Église Malville Loire-Atlantique

le fruit du travail de la guitariste-chanteusepercussionniste, Barbara LETOQUEUX et du batteurpercussionniste- chanteur, Jean-Marie LEMASSON.

Tous deux évoluent autour d’un répertoire de musiques ensoleillées fait de Bossa-Nova, Samba, Maracatu du Brésil, de Maloya réunionnais, et de coladeira et Funana capverdiens.

Gratuit réservation à la Marie de Malville .

Café théâtre 8 Place de l’Église Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 42 61

