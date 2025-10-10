concert d’Aloko Café théâtre Malville
concert d’Aloko Café théâtre Malville vendredi 10 octobre 2025.
concert d’Aloko
Café théâtre 8 Place de l’Église Malville Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
le fruit du travail de la guitariste-chanteusepercussionniste, Barbara LETOQUEUX et du batteurpercussionniste- chanteur, Jean-Marie LEMASSON.
Tous deux évoluent autour d’un répertoire de musiques ensoleillées fait de Bossa-Nova, Samba, Maracatu du Brésil, de Maloya réunionnais, et de coladeira et Funana capverdiens.
Gratuit réservation à la Marie de Malville .
Café théâtre 8 Place de l’Église Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 42 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement concert d’Aloko Malville a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay