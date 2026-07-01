Informations pratiques

Pers-en-Gâtinais

Concert d’Alysce à l’église Saint Loup de Pers-en-Gâtinais

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-19

À l’issue d’un stage de chant aux Ateliers des Champdivers (17 et 18 juillet), l’artiste Alysce donnera un concert dans l’église de Pers-en-Gâtinais avec les choristes/stagiaires.

À l’issue d’un stage de chant aux Ateliers des Champdivers (17 et 18 juillet), l’artiste Alysce donnera un concert dans l’église de Pers-en-Gâtinais avec les choristes/stagiaires. .

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54

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English :

%C0 Following a singing workshop at the Ateliers des Champdivers (July 17 and 18), the artist Alysce will give a concert at the %E9glise de Pers-en-G%E2tinais with the choir members and workshop participants.

L’événement Concert d’Alysce à l’église Saint Loup de Pers-en-Gâtinais Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO