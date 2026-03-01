Concert d’Alyssa Bonagura Issoudun

Concert d’Alyssa Bonagura

Rue Georges Brassens Issoudun Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

Unique date en France pour le concert d’Alyssa Bonagua.

Il y a deux ans la chanteuse et guitariste avait promis aux organisateurs qu’elle reviendrait à Issoudun. Elle a tenu parole ! Après une tournée d’une quinzaine de dates en Angleterre et avant son retour aux États-Unis, elle sera donc en concert à Issoudun le vendredi 20 mars avec son groupe, le Dr Watson Band, pour sa seule date en France ! Elle présentera son nouvel album America’s backroad , avant sa sortie mondiale. Issue d’une famille de musiciens (elle a passé son enfance dans les bus de tournées), fan absolue des Beatles, elle a suivi des études de musique à Liverpool. Alyssa c’est la narration de la musique country, l’esprit libre du rock & roll et l’ampleur cinématographique de la brit-pop dans un hybride à part entière. À découvrir sur son site www.alyssabonagura.com. 15 .

Rue Georges Brassens Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 14 88

English :

The only date in France for Alyssa Bonagua’s concert.

