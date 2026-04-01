Llauro

CONCERT DAMES DE CHOEUR

Llauro Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dames de Choeur Pyrénées Orientales en concert à l’église St Martin de Llauro 66

Dimanche 26 Avril à 18h à Llauro, l’ensemble vocal féminin Dames de Chœur Pyrénées-Orientales, sous la direction de Robin Hendrix et accompagnées par le pianiste, …

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Llauro 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 85 08 39 38

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English :

Dames de Choeur Pyrénées Orientales in concert at St Martin de Llauro church 66

On Sunday April 26 at 6pm in Llauro, the women’s vocal ensemble Dames de Ch?ur Pyrénées-Orientales, under the direction of Robin Hendrix and accompanied by the pianist, …

L’événement CONCERT DAMES DE CHOEUR Llauro a été mis à jour le 2026-04-21 par OTI ASPRES-THUIR