CONCERT DAMES DE CHOEUR Llauro
CONCERT DAMES DE CHOEUR Llauro dimanche 26 avril 2026.
Llauro
CONCERT DAMES DE CHOEUR
Llauro Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 18:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Dames de Choeur Pyrénées Orientales en concert à l’église St Martin de Llauro 66
Dimanche 26 Avril à 18h à Llauro, l’ensemble vocal féminin Dames de Chœur Pyrénées-Orientales, sous la direction de Robin Hendrix et accompagnées par le pianiste, …
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Llauro 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 85 08 39 38
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English :
Dames de Choeur Pyrénées Orientales in concert at St Martin de Llauro church 66
On Sunday April 26 at 6pm in Llauro, the women’s vocal ensemble Dames de Ch?ur Pyrénées-Orientales, under the direction of Robin Hendrix and accompanied by the pianist, …
L’événement CONCERT DAMES DE CHOEUR Llauro a été mis à jour le 2026-04-21 par OTI ASPRES-THUIR