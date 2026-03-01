Concert d’ames rebelles

Allée des Sports Pénestin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Il était une fois la fabuleuse histoire de la femme et de l’homme… Parce que l’un ne va pas sans l’autre et ce n’est pas une histoire mais des histoires que vous racontent les D’Âmes Rebelles en abordant surtout la période 1950-1975 avec des chansons de paroles qui correspondent à l’émancipation de la femme et la conquête de nouveaux droits.

Le vaste répertoire de la chanson française fournit les éléments nécessaires à ce portrait d’une femme aux visages multiples. L’on peut croiser au détour du spectacle les amoureuses et les nostalgiques, les séductrices ou les soumises, les câlines ou les frustrées. C’est un voyage musical à travers la chanson française d’Anne Sylvestre à Mannick, de Barbara à plus récemment Diane Tell, Juliette et Jeanne Cherhal sans oublier les hommes qui s’engagent, dénoncent et défendent la cause des femmes comme Brassens, Brel ou encore Pierre Perret… .

Allée des Sports Pénestin 56760 Morbihan Bretagne +33 2 23 01 02 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert d’ames rebelles Pénestin a été mis à jour le 2026-03-02 par ADT 56