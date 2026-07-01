Concert Damien Beutier et Youenn Lorec (Duo Acoustique Violon Guitare) Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët

dimanche 12 juillet 2026 · Chapelle Notre Dame de la Paix · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Concert Damien Beutier et Youenn Lorec (Duo Acoustique Violon Guitare)

Chapelle Notre Dame de la Paix 27 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Deux musiciens talentueux pour une rencontre musicale autour de deux pays ayant tissé des liens culturels étroits l’Italie et le Brésil. À la virtuosité du flamboyant Niccolò Paganini répondront les mélodies intenses de Heitor Villa-Lobos et les rythmes syncopés de Celso Machado ou bien encore de Ernesto Nazareth .

Chapelle Notre Dame de la Paix 27 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 64 90 53 78

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English :

L’événement Concert Damien Beutier et Youenn Lorec (Duo Acoustique Violon Guitare) Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS