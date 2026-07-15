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AGENDA · Coutances

Concert Damien Renault Coutances

jeudi 27 août 2026 · Coutances

Concert Damien Renault Coutances

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue de la Roquelle
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Concert Damien Renault

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Concert Damien RENAULT, violon (peut-être accompagné de Kida MORIAKI
au piano comme en 2024), oeuvres de Bach, Telemann, Ysaÿe à 17h à la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances.   .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie   amisroquelle@gmail.com

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English : Concert Damien Renault

L’événement Concert Damien Renault Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

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