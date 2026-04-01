Concert DAMIEN VARAILLON QUARTET Boisné-La Tude
Concert DAMIEN VARAILLON QUARTET Boisné-La Tude dimanche 12 avril 2026.
Boisné-La Tude
Concert DAMIEN VARAILLON QUARTET
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Quatre musiciens réunis autour de compositions personnelles et de standards, le temps d’une tournée placée sous le signe du partage et de l’écoute.
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7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 70 46 contact@studio-juillaguet.com
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English : Concert DAMIEN VARAILLON QUARTET
Four musicians come together to perform original compositions and standards on a tour dedicated to sharing and listening.
L’événement Concert DAMIEN VARAILLON QUARTET Boisné-La Tude a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme du Sud Charente