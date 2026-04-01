Boisné-La Tude

Concert DAMIEN VARAILLON QUARTET

7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Quatre musiciens réunis autour de compositions personnelles et de standards, le temps d’une tournée placée sous le signe du partage et de l’écoute.

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7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 70 46 contact@studio-juillaguet.com

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English : Concert DAMIEN VARAILLON QUARTET

Four musicians come together to perform original compositions and standards on a tour dedicated to sharing and listening.

L’événement Concert DAMIEN VARAILLON QUARTET Boisné-La Tude a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme du Sud Charente