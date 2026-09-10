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Concert d’Ampli Hors Les Murs avec Mila et Daguerre Centre Social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

vendredi 9 octobre 2026 · Centre Social La Haüt · Oloron-Sainte-Marie

Concert d’Ampli Hors Les Murs avec Mila et Daguerre Centre Social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Centre Social La Haüt
Adresse
25 Place Saint-Pierre
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Concert d’Ampli Hors Les Murs avec Mila et Daguerre

Centre Social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Concert d’Ampli « Hors Les Murs » avec Mila et Daguerre.   .

Centre Social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93  sandrine.accueillahaut@gmail.com

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English : Concert d’Ampli Hors Les Murs avec Mila et Daguerre

L’événement Concert d’Ampli Hors Les Murs avec Mila et Daguerre Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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