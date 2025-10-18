Concert de Noël Place de l’Église Maîche
Place de l’Église Eglise Maîche Doubs
Début : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Concert par les chorales St Michel de Maîche et St Etienne du plateau du Russey accompagnés par le Chœur des Essarts. .
Place de l’Église Eglise Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 26 02 71 jeanclaude.cartier25@gmail.com
