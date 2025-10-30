Concert – Dan Whitlam Le Hasard Ludique Paris

Concert – Dan Whitlam Le Hasard Ludique Paris jeudi 30 octobre 2025.

Dan Whitlam est de retour avec son dernier single de 2025, « Butterfly », un morceau fluide et jazzy qui oscille avec aisance entre la douceur des saxophones et la décontraction caractéristique de Dan.

La touche chaleureuse et soul de Quinn Oulton apporte une richesse au morceau, son saxophone tissant le groove comme une conversation nocturne. Le mélange de jazz et de spoken word est simple et naturel, créant un son à la fois réfléchi, intime et naturellement cool.

Super présente Dan Whitlam le 30 octobre 2025 au Hasard Ludique !

Le jeudi 30 octobre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

