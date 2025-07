Concert Dancefloor Catman/Kosmopilot Bistrot Ornithorynque La Sauvetat-de-Savères

Concert Dancefloor Catman/Kosmopilot Bistrot Ornithorynque La Sauvetat-de-Savères dimanche 13 juillet 2025.

Concert Dancefloor Catman/Kosmopilot

Bistrot Ornithorynque 92 Allée du Foirail La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Catman fusionne basse, gongs et machines créant un groove électro-funk puissant qui fait danserles corps et nous propulse sur le dancefloor.

Pour continuer cette soirée sur le dancefloor, Kosmopilot aux platines, pour des oreilles gourmandes, musiques d’ici et d’ailleurs d’hier et d’aujourd’hui !

Il nous reconnecte à l’essence même du groove. Une véritable thérapie par le funk.

Pour continuer cette soirée sur le dancefloor, Kosmopilot aux platines, pour des oreilles gourmandes, musiques d’ici et d’ailleurs d’hier et d’aujourd’hui ! .

Bistrot Ornithorynque 92 Allée du Foirail La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 86 33 47 ornithorynque47@gmail.com

English : Concert Dancefloor Catman/Kosmopilot

Catman fuses bass, gongs and machines to create a powerful electro-funk groove that gets bodies dancing and propels us onto the dancefloor.

To continue the evening on the dancefloor, Kosmopilot on the decks, for gourmet ears, music from here and there, yesterday and today!

German : Concert Dancefloor Catman/Kosmopilot

Catman verschmilzt Bass, Gongs und Maschinen zu einem kraftvollen Elektro-Funk-Groove, der die Körper zum Tanzen bringt und uns auf den Dancefloor katapultiert.

Um den Abend auf dem Dancefloor fortzusetzen, steht Kosmopilot an den Plattentellern, um die Ohren mit Musik von hier und anderswo, von gestern und heute zu verwöhnen!

Italiano :

Catman fonde bassi, gong e macchine per creare un potente groove electro-funk che fa ballare i corpi e ci spinge sul dancefloor.

Per continuare la serata sul dancefloor, Kosmopilot sarà in pista e suonerà musica vicina e lontana, passata e presente!

Espanol : Concert Dancefloor Catman/Kosmopilot

Catman fusiona bajos, gongs y máquinas para crear un potente groove electro-funk que pone a bailar a los cuerpos y nos impulsa a la pista de baile.

Para continuar la noche en la pista de baile, Kosmopilot estará en los platos, pinchando música de cerca y de lejos, del pasado y del presente

