Concert d’André Rieu au cinéma Place de la Liberté Brioude
Concert d’André Rieu au cinéma Place de la Liberté Brioude jeudi 4 décembre 2025.
Concert d’André Rieu au cinéma
Place de la Liberté Cinema le Paris Brioude Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
moins de 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-04 2025-12-07
Le Cinéma Le Paris vous propose une soirée exceptionnelle avec la retransmission du concert d’André Rieu Joyeux Noël !
.
Place de la Liberté Cinema le Paris Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 14 12 cinema@brioudesudauvergne.fr
English :
Cinéma Le Paris invites you to an exceptional evening with the retransmission of André Rieu’s concert Joyeux Noël!
German :
Das Cinema Le Paris bietet Ihnen einen außergewöhnlichen Abend mit der Übertragung des Konzerts von André Rieu Joyeux Noël!
Italiano :
Il Cinéma Le Paris propone una serata eccezionale con la ritrasmissione del concerto di André Rieu Joyeux Noël!
Espanol :
Cinéma Le Paris ofrece una velada excepcional con la retransmisión del concierto Joyeux Noël! de André Rieu
L’événement Concert d’André Rieu au cinéma Brioude a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne