Concert d’André Rieu au cinéma Place de la Liberté Brioude

Place de la Liberté Cinema le Paris Brioude Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
moins de 25 ans

Début : 2025-12-04 17:00:00
fin : 2025-12-07

2025-12-04 2025-12-07

Le Cinéma Le Paris vous propose une soirée exceptionnelle avec la retransmission du concert d’André Rieu Joyeux Noël !
Place de la Liberté Cinema le Paris Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 14 12  cinema@brioudesudauvergne.fr

English :

Cinéma Le Paris invites you to an exceptional evening with the retransmission of André Rieu’s concert Joyeux Noël!

German :

Das Cinema Le Paris bietet Ihnen einen außergewöhnlichen Abend mit der Übertragung des Konzerts von André Rieu Joyeux Noël!

Italiano :

Il Cinéma Le Paris propone una serata eccezionale con la ritrasmissione del concerto di André Rieu Joyeux Noël!

Espanol :

Cinéma Le Paris ofrece una velada excepcional con la retransmisión del concierto Joyeux Noël! de André Rieu

