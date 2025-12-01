Concert Daniel Guichard avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Concert Daniel Guichard

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Début : 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-10 21:30:00

2025-12-10

Passez une soirée en compagnie de Daniel Guichard. Traversez le temps avec ses plus belles chansons.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Spend an evening in the company of Daniel Guichard. Travel through time with his most beautiful songs.

German :

Verbringen Sie einen Abend in der Gesellschaft von Daniel Guichard. Gehen Sie mit seinen schönsten Liedern durch die Zeit.

Italiano :

Trascorrete una serata in compagnia di Daniel Guichard. Viaggiate nel tempo con le sue canzoni più belle.

Espanol :

Pase una velada en compañía de Daniel Guichard. Viaje en el tiempo con sus canciones más bellas.

