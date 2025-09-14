Concert d’Anna Jorg LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville

Concert d’Anna Jorg LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville dimanche 14 septembre 2025.

Concert d’Anna Jorg

LADEVEZE-VILLE Eglise Ladevèze-Ville Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Assisstez à un moment musical unique avec Anna Jorg, artiste à la voix chaleureuse et expressive.

Accompagnée au piano, elle interprétera un répertoire de variétés françaises et internationales, mêlant émotions et énergie pour un concert accessible à tous.

Un rendez-vous convivial et musical, idéal pour profiter de la beauté acoustique de l’église et partager un instant de découverte culturelle au cœur du Sud-Ouest.

LADEVEZE-VILLE Eglise Ladevèze-Ville 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 37 43 mairie.ladeveze-ville@wanadoo.fr

English :

Enjoy a unique musical experience with Anna Jorg, an artist with a warm, expressive voice.

Accompanied by the piano, she will perform a repertoire of French and international varieties, mixing emotion and energy for a concert accessible to all.

A convivial, musical rendez-vous, ideal for enjoying the acoustic beauty of the church and sharing a moment of cultural discovery in the heart of the South-West.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen musikalischen Moment mit Anna Jorg, einer Künstlerin mit einer warmen und ausdrucksstarken Stimme.

Am Klavier begleitet, interpretiert sie ein Repertoire französischer und internationaler Varietäten, in dem sich Emotionen und Energie zu einem für alle zugänglichen Konzert vereinen.

Ein geselliges und musikalisches Treffen, ideal, um die akustische Schönheit der Kirche zu genießen und einen Moment der kulturellen Entdeckung im Herzen des Südwestens zu teilen.

Italiano :

Godetevi un’esperienza musicale unica con Anna Jorg, un’artista dalla voce calda ed espressiva.

Accompagnata dal pianoforte, eseguirà un repertorio di canzoni di varietà francesi e internazionali, combinando emozione ed energia in un concerto accessibile a tutti.

Un’occasione musicale conviviale, ideale per godere della bellezza acustica della chiesa e condividere un momento di scoperta culturale nel cuore del Sud-Ovest.

Espanol :

Disfrute de una experiencia musical única con Anna Jorg, artista de voz cálida y expresiva.

Acompañada al piano, interpretará un repertorio de canciones de variedades francesas e internacionales, combinando emoción y energía en un concierto accesible para todos.

Se trata de una ocasión musical y amistosa, ideal para disfrutar de la belleza acústica de la iglesia y compartir un momento de descubrimiento cultural en el corazón del Suroeste.

