Concert d’Anne Etchegoyen Bidean Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Concert d’Anne Etchegoyen Bidean

Place du 8 Mai 1945 Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Anne Etchegoyen s’est faîte connaître il y a près d’une 15aine d’année environ, notamment avec l’album Les Voix Basques, sorti en 2013 et certifié disque d’or.

Ont suivi Compostelle, classé 2ème des ventes World Music pendant plusieurs semaines, inspiré par son propre pèlerinage, puis Emazte, hommage à la femme, salué par les médias.

Un concert lumineux et participatif emmené par la voix douce et puissante d’Anne Etchegoyen et le jeu exceptionnel d’Antonio Jimenez.

Forte de ses origines, Anne Etchegoyen privilégie l’ouverture et la mixité culturelle. Elle nous guide habilement par sa voix unique, dans son monde où se côtoient ses origines basques, ses influences latines, son inspiration puisée sur les Chemins de Saint-Jacques et sa vision de la société. Une invitation au voyage et à l’ouverture, dans un univers bien à elle où chaleur, proximité et naturel, mènent son chant. .

Place du 8 Mai 1945 Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Concert d’Anne Etchegoyen Bidean

L’événement Concert d’Anne Etchegoyen Bidean Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains