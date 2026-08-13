Concert d’Anne Etchegoyen Capbreton
vendredi 11 septembre 2026 · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Concert d’Anne Etchegoyen
Chapelle de la Plage Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Un concert lumineux et participatif emmené par la voix douce et puissante d’Anne Etchegoyen et le jeu exceptionnel d’Antonio Jimenez.
Le 11 septembre prochain, Anne Etchegoyen et son guitariste, le maestro Antonio Jimenez, proposeront un concert toute en intimité -voix/guitare- dans le fabuleux écrin qu’est la Chapelle de la Plage à Capbreton.
Anne Etchegoyen s’est faîte connaître il y a près d’une 15aine d’année environ, notamment avec l’album Les Voix Basques, sorti en 2013 et certifié disque d’or.
Ont suivi Compostelle, classé 2ème des ventes World Music pendant plusieurs semaines, inspiré par son propre pèlerinage, puis Emazte, hommage à la femme, salué par les médias. Enfin, en 2023, elle sort son dernier opus, Festa, né pendant le Covid où la fête s’est faite sentir comme un réel vecteur social.
Elle compte également de nombreux concerts à son actif au Pays Basque Nord (côté français) et Sud (côté espagnol), ainsi que dans toute la France, en Espagne, en Argentine et Etats-Unis auprès de la communauté basque. .
Chapelle de la Plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 12 11
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English : Concert d’Anne Etchegoyen
A dazzling, interactive concert led by Anne Etchegoyen’s soft yet powerful voice and Antonio Jimenez’s exceptional playing.
L’événement Concert d’Anne Etchegoyen Capbreton a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI LAS
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