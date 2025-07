Concert d’Annie Ebrel quartet Musée de Bretagne Rennes

Concert d’Annie Ebrel quartet Musée de Bretagne Rennes Mercredi 24 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Retour aux sources du kan ha diskan, avec la création musicale d’Annie Ebrel «An Ebatoù, Fêtes et danses».

Entourée de Ronan Pellen, Daravan Souvanna et Clément Dallot, Annie Ebrel revisite, cette technique traditionnelle de «chant et contre chant» accompagnant les danses bretonnes. Elle explore les liens profonds entre la mémoire collective et les chansons, et questionne les valeurs et le poids des jugements associés autrefois aux pratiques festives et dansantes.

Annie Ebrel : chant / Ronan Pellen : cistre et violoncelle / Daravan Souvanna : basse électrique / Clément Dallot : clavier et piano

Un live du Mercredi en lien avec l’exposition _Carnavals_ présentée jusqu’au 16 novembre au Musée de Bretagne.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine