Concert d’anniversaire des 160 ans de l’Harmonie Municipale Wissembourg

Concert d’anniversaire des 160 ans de l’Harmonie Municipale

2 rue des Ecoles Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez célébrer les 160 ans de l’Harmonie Municipale de Wissembourg lors de ce grand concert !

2 rue des Ecoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 08 25 47 harmoniemunicipale.wissembourg@gmail.com

English :

Come and celebrate 160 years of the Harmonie Municipale de Wissembourg at this grand concert!

