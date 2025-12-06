Concert d’anniversaire Salle Latreille Tulle
Concert d’anniversaire Salle Latreille Tulle samedi 28 février 2026.
Concert d’anniversaire
Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
L’Harmonie fêtera ses 170 ans. Un programme riche et varié et festif attend le public pour cette occasion.
La réservation est vivement conseillée. Le tarif est de 6 Euros et gratuit pour les moins de 12 ans. .
Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 70 87 09 bureau.enfantsdetulle@yahoo.fr
English : Concert d’anniversaire
L’événement Concert d’anniversaire Tulle a été mis à jour le 2025-12-03 par Corrèze Tourisme