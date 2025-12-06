Concert d’anniversaire Salle Latreille Tulle

Concert d’anniversaire

L’Harmonie fêtera ses 170 ans. Un programme riche et varié et festif attend le public pour cette occasion.

La réservation est vivement conseillée. Le tarif est de 6 Euros et gratuit pour les moins de 12 ans. .

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 70 87 09 bureau.enfantsdetulle@yahoo.fr

