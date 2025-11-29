Concert dans la chapelle Antoine Herniotte La Boule d’Or Clamecy

Concert dans la chapelle Antoine Herniotte

La Boule d’Or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 8 EUR

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

2025-11-29

Digger insatiable, Antoine Herniotte s’est imprégné de sa collection d’enregistrements anthropologiques pour composer des pièces musicales où résonnent des formes rythmiques et harmoniques qui semblent émaner d’un passé ancestral collectif que les stigmates du passage du temps altèrent autant qu’ils subliment.

“ÇA ÇA” est une invitation à renouer avec la temporalité contemplative des veillées sous les étoiles, qu’elles soient sacrées, rituelles ou païennes.

Le bar ouvrira dès 18h pour un moment de papotage et de retrouvailles. Concert à 20h.

Nous préparerons également un plat chaud, simple et réconfortant, à manger sur le pouce. .

La Boule d’Or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 Autrechapelle@gmail.com

