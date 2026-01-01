Concert dans la chapelle La Nuit des Temps Post Jazz documentaire La Boule d’Or Clamecy
Concert dans la chapelle La Nuit des Temps Post Jazz documentaire La Boule d’Or Clamecy vendredi 30 janvier 2026.
Concert dans la chapelle La Nuit des Temps Post Jazz documentaire
La Boule d’Or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 23:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Porté par Alexis Bossard et Grégoire Terrier, artistes originaires de Puisaye, ce projet propose une réflexion sensible sur la notion de sacré, à travers un dialogue entre musiques actuelles et paroles documentaires.
Le spectacle interroge notre rapport au monde, aux traditions et aux savoirs anciens, en faisant écho à des pratiques et des héritages présents dans nos territoires.
Cette soirée s’inscrit dans la programmation culturelle de La Boule d’Or, lieu de diffusion artistique et de rencontres, ouvert aux habitants comme aux visiteurs de passage.
Ouverture du bar à partir de 18h Concert à 19h. .
La Boule d’Or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 Autrechapelle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert dans la chapelle La Nuit des Temps Post Jazz documentaire
L’événement Concert dans la chapelle La Nuit des Temps Post Jazz documentaire Clamecy a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Clamecy Haut Nivernais