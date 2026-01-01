Concert dans la chapelle La Nuit des Temps Post Jazz documentaire La Boule d’Or Clamecy

Concert dans la chapelle La Nuit des Temps Post Jazz documentaire

La Boule d’Or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

2026-01-30

Porté par Alexis Bossard et Grégoire Terrier, artistes originaires de Puisaye, ce projet propose une réflexion sensible sur la notion de sacré, à travers un dialogue entre musiques actuelles et paroles documentaires.

Le spectacle interroge notre rapport au monde, aux traditions et aux savoirs anciens, en faisant écho à des pratiques et des héritages présents dans nos territoires.

Cette soirée s’inscrit dans la programmation culturelle de La Boule d’Or, lieu de diffusion artistique et de rencontres, ouvert aux habitants comme aux visiteurs de passage.

Ouverture du bar à partir de 18h Concert à 19h. .

La Boule d’Or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 Autrechapelle@gmail.com

