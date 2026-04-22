Concert dans la grange La Bonne Heure (folk celtique) Cosqueville Vicq-sur-Mer

Vicq-sur-Mer

Concert dans la grange La Bonne Heure (folk celtique)

Cosqueville 1 Lieu-dit Ferme de Renouville Vicq-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

La Bonne Heure (folk celtique).

Café culturel depuis 3 ans, la grange accueille des concerts chaque été sur sa petite scène volontairement placée au coeur du public. Avec plus de 30 concerts en 2024, 15 en 2025, nous pouvons vous garantir que la grange est remplie de good vibes. Un bar pour se désaltérer et manger sur place, des canapés moelleux à souhait, des jeux pour s’amuser…

La grange ouvre ses portes à 18h.

Les concerts auront toujours lieu au moment de l’apéro, vers 19h (sauf indication contraire).

Dans la grange, entrée gratuite, SANS RESERVATION.

Service au bar (boissons et petite restauration salée et sucrée).

Accès au champ-parking via la route de la Trigalle.

Chiens interdits sur le site (animaux en liberté) Pique-nique et caravaning interdits également. .

Cosqueville 1 Lieu-dit Ferme de Renouville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 6 35 17 77 18 fermederenouville@gmail.com

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English : Concert dans la grange La Bonne Heure (folk celtique)

L’événement Concert dans la grange La Bonne Heure (folk celtique) Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cotentin Le Val de Saire