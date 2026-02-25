Concert Dans la peau d’une… diva Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Concert Dans la peau d’une… diva

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 21:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Après les succès de Disney et toujours coachés par Christelle Saboukoulou, les élèves de l’atelier chant s’essayent aux voix des divas…

Après les succès de Disney et toujours coachés par Christelle Saboukoulou, les élèves de l’atelier chant s’essayent aux voix des divas… .

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the Disney hits and still coached by Christelle Saboukoulou, the singing workshop students try their hand at diva voices?

L’événement Concert Dans la peau d’une… diva Mondeville a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité