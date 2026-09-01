Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque de Sarlat · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée
Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen
Cette année plus qu’aucune autre, la ville est à l’honneur ! Joseph Swensen embarque pour une journée à New York, portée par la musique foisonnante de Bernstein.
Des quartiers nord de West Side Story au Broadway de Candide en passant par les rives de l’Hudson avec On the Waterfront, la Grande Pomme a rendez-vous à Bordeaux pour donner le coup d’envoi.
Pour la cinquième année consécutive, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ouvre la saison, retrouvant le public dans la ville, et au-delà. Le dispositif Bordeaux Live Opéra, déployé dans près de 70 lieux de diffusion, offre une retransmission du concert en direct, depuis le cœur battant de l’Auditorium.
Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
En partenariat avec ICI Nouvelle Aquitaine .
Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr
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English : Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée
L’événement Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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