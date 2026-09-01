Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée

Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen

Cette année plus qu’aucune autre, la ville est à l’honneur ! Joseph Swensen embarque pour une journée à New York, portée par la musique foisonnante de Bernstein.

Des quartiers nord de West Side Story au Broadway de Candide en passant par les rives de l’Hudson avec On the Waterfront, la Grande Pomme a rendez-vous à Bordeaux pour donner le coup d’envoi.

Pour la cinquième année consécutive, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ouvre la saison, retrouvant le public dans la ville, et au-delà. Le dispositif Bordeaux Live Opéra, déployé dans près de 70 lieux de diffusion, offre une retransmission du concert en direct, depuis le cœur battant de l’Auditorium.

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild

En partenariat avec ICI Nouvelle Aquitaine .

Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

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English : Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée

L’événement Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir