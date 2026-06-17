Concert dans la ville Salle des fêtes Monget

Monget

Concert dans la ville

Salle des fêtes 95 Route de Montagut Monget Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Orchestre National de Bordeaux, la commune de Monget retransmet en direct dans la salle des fêtes le concert d’ouverture. Ce concert symphonique et chorale regroupera l’Orchestre National de Bordeaux dirigé par Joseph Swensen.. Entrée gratuite.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Orchestre National de Bordeaux, la commune de Monget retransmet en direct dans la salle des fêtes le concert d’ouverture. Ce concert symphonique et chorale regroupera l’Orchestre National de Bordeaux dirigé par Joseph Swensen.. Entrée gratuite. .

Salle des fêtes 95 Route de Montagut Monget 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 24 33

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English : Concert dans la ville

As part of a partnership with the Bordeaux National Orchestra, the town of Monget will broadcast the opening concert live in the community hall. This symphonic and choral concert will feature the Bordeaux National Orchestra, conducted by Joseph Swensen. Admission is free.

L’événement Concert dans la ville Monget a été mis à jour le 2026-06-17 par Landes Chalosse