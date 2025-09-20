Concert dans l’Abbatiale Journées du Patrimoine Nant
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Concert orgue et violons à l’Abbatiale
Concert baroque Vivaldi, Haendel, Bach, Mozart et Rameau
Un programme riche en chefs-d’œuvre interprété par
Alain Cahagne, orgue
Caroline Menuge, violon
Cécile Désier, violon
Un moment musical d’exception autour des grands compositeurs baroques et classiques.
Samedi 20 septembre de 18h à 19h30, à l’Abbatiale St-Pierre (Gratuit) .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12
English :
Organ and violin concert in the Abbey church
German :
Orgel- und Violinkonzert in der Abteikirche
Italiano :
Concerto di organo e violino nella chiesa dell’Abbazia
Espanol :
Concierto de órgano y violín en la iglesia abacial
