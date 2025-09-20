Concert dans l’Abbatiale Journées du Patrimoine Nant

Nant Aveyron

Concert orgue et violons à l’Abbatiale
Concert baroque Vivaldi, Haendel, Bach, Mozart et Rameau
Un programme riche en chefs-d’œuvre interprété par
Alain Cahagne, orgue
Caroline Menuge, violon
Cécile Désier, violon
Un moment musical d’exception autour des grands compositeurs baroques et classiques.
Samedi 20 septembre de 18h à 19h30, à l’Abbatiale St-Pierre (Gratuit)   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12 

English :

Organ and violin concert in the Abbey church

German :

Orgel- und Violinkonzert in der Abteikirche

Italiano :

Concerto di organo e violino nella chiesa dell’Abbazia

Espanol :

Concierto de órgano y violín en la iglesia abacial

