Concert dans le cadre de la Nuit Trad Actuelle Troyes

Concert dans le cadre de la Nuit Trad Actuelle

Chapelle Argence Troyes Aube

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

>> Hediyye

Baltazar Montanaro et Zabou Guérin, artistes ouverts et sans frontières, vont dialoguer et mettre en évidence leur habileté en composition ainsi que leurs capacités respectives à jouer avec la sensibilité, la sensualité et l’énergie brute.



>> Balam

Balam est né d’une envie partagée d’aventure, d’exploration.

Dans le cœur, sous les doigts et les pieds, ce qui anime et réunit les musiciens de ce quartet (Tiennet Simonnin, Thomas Restoin, Julien Padovani et Hervé Capel), cette évidence l’amour de la cadence, qui règle l’allure commune. Balam, ça swingue, ça groove, quatre fois plus fort, et plutôt deux fois qu’une. .

