Concert dans le cadre de la Nuit Trad Actuelle Troyes

Concert dans le cadre de la Nuit Trad Actuelle
Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : 0 – 0 – 0 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
>> Hediyye
Baltazar Montanaro et Zabou Guérin, artistes ouverts et sans frontières, vont dialoguer et mettre en évidence leur habileté en composition ainsi que leurs capacités respectives à jouer avec la sensibilité, la sensualité et l’énergie brute.
>> Balam
Balam est né d’une envie partagée d’aventure, d’exploration.
Dans le cœur, sous les doigts et les pieds, ce qui anime et réunit les musiciens de ce quartet (Tiennet Simonnin, Thomas Restoin, Julien Padovani et Hervé Capel), cette évidence l’amour de la cadence, qui règle l’allure commune. Balam, ça swingue, ça groove, quatre fois plus fort, et plutôt deux fois qu’une. .
Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 contact@folkafon.com
