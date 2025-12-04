Concert dans le cadre du 140ème anniversaire de la Chorale Ste Cécile

1 rue de l’Église Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-04 16:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

La chorale Ste Cécile de Carspach vous invite à son concert, dans le cadre de son 140ème anniversaire.

Dans le cadre de son 140ème anniversaire, la chorale Sainte-Cécile de Carspach vous invite à un concert.

Avec la participation de la Musique Municipale de Carspach.

Merci d’avance pour votre présence!

0 .

1 rue de l’Église Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 09 12

English :

Carspach’s Ste Cécile choir invites you to its 140th anniversary concert.

L’événement Concert dans le cadre du 140ème anniversaire de la Chorale Ste Cécile Carspach a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Sundgau