1 rue de l’Église Carspach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-01-04 16:00:00
2026-01-04
Dans le cadre de son 140ème anniversaire, la chorale Sainte-Cécile de Carspach vous invite à un concert.
Avec la participation de la Musique Municipale de Carspach.
Merci d’avance pour votre présence!
1 rue de l’Église Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 09 12
English :
Carspach’s Ste Cécile choir invites you to its 140th anniversary concert.
L’événement Concert dans le cadre du 140ème anniversaire de la Chorale Ste Cécile Carspach a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Sundgau