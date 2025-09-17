Concert dans le cadre du Marché Festif de Clayrac Bio
Concert dans le cadre du Marché Festif de Clayrac
Bio Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-17 19:00:00
fin : 2025-09-17
Dans le cadre du Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, homme-orchestre, joue de la guitare, de la grosse caisse, des harmonicas et de la voix. Une escapade du côté sauvage de la folk et du rock. .
Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 68 71 52 50
English :
As part of the Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, one-man band, plays guitar, bass drum, harmonicas and vocals
German :
Im Rahmen des Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac spielt Cyril, eine Ein-Mann-Band, Gitarre, Bassdrum, Mundharmonikas und Stimme
Italiano :
Nell’ambito del Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, one-man band, suona chitarra, grancassa, armonica e voce
Espanol :
En el marco del Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, one-man band, toca la guitarra, el bombo, las armónicas y la voz
