Concert dans le cadre du Marché Festif de Clayrac Bio

Concert dans le cadre du Marché Festif de Clayrac Bio mercredi 17 septembre 2025.

Concert dans le cadre du Marché Festif de Clayrac

Bio Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 19:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Dans le cadre du Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, homme-orchestre, joue de la guitare, de la grosse caisse, des harmonicas et de la voix

Dans le cadre du Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, homme-orchestre, joue de la guitare, de la grosse caisse, des harmonicas et de la voix. Une escapade du côté sauvage de la folk et du rock. .

Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 68 71 52 50

English :

As part of the Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, one-man band, plays guitar, bass drum, harmonicas and vocals

German :

Im Rahmen des Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac spielt Cyril, eine Ein-Mann-Band, Gitarre, Bassdrum, Mundharmonikas und Stimme

Italiano :

Nell’ambito del Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, one-man band, suona chitarra, grancassa, armonica e voce

Espanol :

En el marco del Marché Festif de la ferme des Graines de Clayrac, Cyril, one-man band, toca la guitarra, el bombo, las armónicas y la voz

L’événement Concert dans le cadre du Marché Festif de Clayrac Bio a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Vallée de la Dordogne