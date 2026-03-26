Concert dans le cadre du projet musical européen Youth World Music Orchestra Magic Mirrors Istres

Concert dans le cadre du projet musical européen Youth World Music Orchestra

Dimanche 17 mai 2026 à partir de 18h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert autour de la musique minimale.

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Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

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English :

Minimal music concert.

L’événement Concert dans le cadre du projet musical européen Youth World Music Orchestra Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres