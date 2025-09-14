Concert dans l’église Domblain
Concert dans l’église Domblain dimanche 14 septembre 2025.
Concert dans l’église
Eglise Domblain Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Tout public
Ensemble de clarinettes Hedonista, dirigé par Christine Fabert. Organisé par les Amis de la restauration de l’église de Domblain. .
Eglise Domblain 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 40 40 12
L’événement Concert dans l’église Domblain a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne