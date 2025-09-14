Concert dans l’église Domblain

Concert dans l’église Domblain dimanche 14 septembre 2025.

Concert dans l’église

Eglise Domblain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14

2025-09-14

Ensemble de clarinettes Hedonista, dirigé par Christine Fabert. Organisé par les Amis de la restauration de l’église de Domblain.   .

Eglise Domblain 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 40 40 12 

