Concert dans l’église Domblain

Eglise Domblain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

2025-09-14

Tout public

Ensemble de clarinettes Hedonista, dirigé par Christine Fabert. Organisé par les Amis de la restauration de l’église de Domblain. .

Eglise Domblain 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 40 40 12

