Concert dans l’église Saint-Martin – Ferrandou Musique Église Saint-Martin de Vayrac Vayrac

Concert dans l’église Saint-Martin – Ferrandou Musique Église Saint-Martin de Vayrac Vayrac dimanche 21 septembre 2025.

Concert dans l’église Saint-Martin – Ferrandou Musique Dimanche 21 septembre, 16h00 Église Saint-Martin de Vayrac Lot

Réservation obligatoire. Evènement organisé par l’association Saint-Martin de Vayrac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ensemble Five by 5

Formé à la RAM en septembre 2022, Five by 5 réunit des musiciens venus de Suède, Ukraine et du Royaume-Uni. Après seulement trois mois de formation, l’ensemble remporte des prix de la Musicians Company à Londres et se produit en récital, d’abord dans la capitale britannique, puis de plus en plus à l’international.

Les cinq musiciens, portés par une belle cohésion, cherchent désormais à élargir le répertoire pour cinq trompettes, en créant de nouveaux arrangements et en commandant des œuvres originales.

Nous avons la chance de les accueillir à Ferrandou au tout début de leur carrière, et suivrons avec attention leurs progrès. Qui sait… peut-être sont-ils promis à la célébrité ? Mais chut… ne leur disons pas encore.

Église Saint-Martin de Vayrac Place du 11 novembre, 46110 Vayrac Vayrac 46110 Lot Occitanie 06 37 13 99 68 [{« type »: « phone », « value »: « 0637139968 »}] L’église Saint-Martin de Vayrac est un édifice anciennement fortifié, dont certaines parties semblent remonter à la fin du XIIIe siècle, et d’autres, notamment les voûtes, au commencement du XVIe siècle.

Après la guerre de Cent Ans, à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, l’église Saint-Martin est en effet devenue paroissiale et a été entièrement reconstruite.

Sur la porte nord est inscrite la date de 1792. La façade a été modifiée au début du XIXe siècle en style néo-classique. Le portail quant à lui, porte la date de 1828.

L’église a été restaurée au début du XXe siècle, par l’architecte Henri Chaine. Au cœur du village de Vayrac.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ferrandou Musique