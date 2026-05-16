Concert dans l’église Saint-Martin – MZ DUO – Ferrandou Musique, Église Saint-Martin de Vayrac, Vayrac
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin de Vayrac · Vayrac
Informations pratiques
Concert dans l’église Saint-Martin – MZ DUO – Ferrandou Musique Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Martin de Vayrac Lot
Participation libre – Ferrendou festival
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Carte blanche au Duo MZ
Les deux musiciens célèbrent la fin de la saison Ferrandou Musique 2026 avec un programme à leur image. Le saxophoniste canadien David Zucchi et l’accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade interpréteront les œuvres emblématiques de leur répertoire.
Église Saint-Martin de Vayrac Place du 11 novembre, 46110 Vayrac Vayrac 46110 Lot Occitanie 06 37 13 99 68 L’église Saint-Martin de Vayrac est un édifice anciennement fortifié, dont certaines parties semblent remonter à la fin du XIIIe siècle, et d’autres, notamment les voûtes, au commencement du XVIe siècle.
Après la guerre de Cent Ans, à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, l’église Saint-Martin est en effet devenue paroissiale et a été entièrement reconstruite.
Sur la porte nord est inscrite la date de 1792. La façade a été modifiée au début du XIXe siècle en style néo-classique. Le portail quant à lui, porte la date de 1828.
L’église a été restaurée au début du XXe siècle, par l’architecte Henri Chaine. Au cœur du village de Vayrac.
Carte blanche à nos amis du Duo MZ !
© Ferrandou Musique
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