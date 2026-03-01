Concert Dans les yeux de Brassens Salle le foyer Saint-Sorlin-en-Valloire

Concert Dans les yeux de Brassens

Salle le foyer 180 route d’Anneyron, Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le regard de Georges Brassens sur son époque à travers une chanson étudiée et illustrée par le Trio Sans Prétention , une balade dans sa jeunesse à travers ses chansons mais pas seulement.

.

Salle le foyer 180 route d’Anneyron, Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 70 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Georges Brassens’s view of his time through a song studied and illustrated by le Trio Sans Prétention , a stroll through his youth through his songs but not only.

L’événement Concert Dans les yeux de Brassens Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche