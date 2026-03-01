Concert Dans les yeux de Brassens Salle le foyer Saint-Sorlin-en-Valloire
Concert Dans les yeux de Brassens Salle le foyer Saint-Sorlin-en-Valloire vendredi 13 mars 2026.
Concert Dans les yeux de Brassens
Salle le foyer 180 route d’Anneyron, Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Le regard de Georges Brassens sur son époque à travers une chanson étudiée et illustrée par le Trio Sans Prétention , une balade dans sa jeunesse à travers ses chansons mais pas seulement.
Salle le foyer 180 route d’Anneyron, Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 70 18
Georges Brassens’s view of his time through a song studied and illustrated by le Trio Sans Prétention , a stroll through his youth through his songs but not only.
