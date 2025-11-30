Concert dans les Yeux du Chat et Jean Gloute de Braga Bar Chez Cathy Penmarch

Concert dans les Yeux du Chat et Jean Gloute de Braga

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Sabine Corre, chanteuse, comédienne et accordéoniste, interprète les textes poétiques de Jacques Vincent avec émotion, humour et délicatesse. Jean Gloute de Braga mêle beatbox, chant diphonique et poésie sonore, triturant la langue pour en révéler les rythmes cachés. Ensemble, ils proposent une soirée en deux temps où chansons, voix et textes raisonnent, des mots chantés, scandés, deux univers poétiques où se côtoient la rêverie et la pataphysique. Durée 70 min.

Sur réservation. Libre participation. .

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

