Concert dansant avec les Duckies Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Concert dansant avec les Duckies

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

4 musiciens au service du Rythme and Blues et du Rockabilly, ils vous transporteront dans les champs de cotons où leurs amis Elvis, Ray Charles ou Jerry Lee Lewis vous inviteront à trinquer à la bonne humeur, à l’amitié et au swing !

+33 4 71 02 80 86 lesmartcabaret@gmail.com

English :

4 musicians at the service of Rhythm and Blues and Rockabilly, they will transport you to the cotton fields where their friends Elvis, Ray Charles or Jerry Lee Lewis will invite you to toast to good humor, friendship and swing!

German :

4 Musiker im Dienste des Rhythm and Blues und des Rockabilly. Sie werden Sie in die Baumwollfelder entführen, wo ihre Freunde Elvis, Ray Charles oder Jerry Lee Lewis Sie dazu einladen, auf gute Laune, Freundschaft und Swing anzustoßen!

Italiano :

4 musicisti al servizio del Rhythm and Blues e del Rockabilly, vi trasporteranno nei campi di cotone dove i loro amici Elvis, Ray Charles o Jerry Lee Lewis vi inviteranno a brindare al buon umore, all’amicizia e allo swing!

Espanol :

4 músicos al servicio del Rhythm and Blues y el Rockabilly, ¡le transportarán a los campos de algodón donde sus amigos Elvis, Ray Charles o Jerry Lee Lewis le invitarán a brindar por el buen humor, la amistad y el swing!

