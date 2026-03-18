Concert dansant caritatif salsa Rue Marcel Pagnol Foulayronnes

Concert dansant caritatif salsa

Rue Marcel Pagnol Espace culturel le Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Le Rotary Club présente un concert salsa de Léo y su Ricasalsa. Au profit des associations France Alzheimer 47 et Le sourire de Clara

Le Rotary Club présente un concert salsa de Léo y su Ricasalsa. Au profit des associations France Alzheimer 47 et Le sourire de Clara .

Rue Marcel Pagnol Espace culturel le Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 04 93 25

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English : Concert dansant caritatif salsa

The Rotary Club presents a salsa concert by Léo y su Ricasalsa. To benefit the associations: France Alzheimer 47 and Le sourire de Clara

L’événement Concert dansant caritatif salsa Foulayronnes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Agen