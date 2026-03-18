Concert dansant caritatif salsa Rue Marcel Pagnol Foulayronnes
Concert dansant caritatif salsa Rue Marcel Pagnol Foulayronnes vendredi 20 mars 2026.
Concert dansant caritatif salsa
Rue Marcel Pagnol Espace culturel le Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Le Rotary Club présente un concert salsa de Léo y su Ricasalsa. Au profit des associations France Alzheimer 47 et Le sourire de Clara
Le Rotary Club présente un concert salsa de Léo y su Ricasalsa. Au profit des associations France Alzheimer 47 et Le sourire de Clara .
Rue Marcel Pagnol Espace culturel le Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 04 93 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert dansant caritatif salsa
The Rotary Club presents a salsa concert by Léo y su Ricasalsa. To benefit the associations: France Alzheimer 47 and Le sourire de Clara
L’événement Concert dansant caritatif salsa Foulayronnes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Agen