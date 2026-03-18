Concert dansant caritatif salsa Rue Marcel Pagnol Foulayronnes

Concert dansant caritatif salsa Rue Marcel Pagnol Foulayronnes vendredi 20 mars 2026.

Concert dansant caritatif salsa

Rue Marcel Pagnol Espace culturel le Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

Le Rotary Club présente un concert salsa de Léo y su Ricasalsa. Au profit des associations France Alzheimer 47 et Le sourire de Clara
Le Rotary Club présente un concert salsa de Léo y su Ricasalsa. Au profit des associations France Alzheimer 47 et Le sourire de Clara   .

Rue Marcel Pagnol Espace culturel le Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 04 93 25 

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English : Concert dansant caritatif salsa

The Rotary Club presents a salsa concert by Léo y su Ricasalsa. To benefit the associations: France Alzheimer 47 and Le sourire de Clara

L’événement Concert dansant caritatif salsa Foulayronnes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Agen

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