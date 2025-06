Concert dansant de Souza Kagibi Aubeterre-sur-Dronne 14 juillet 2025 07:00

Charente

Concert dansant de Souza Kagibi Place Ludovic Trarieux Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Rendez-vous sur la place Ludovic Trarieux pour un concert dansant de SOUZA KAGIBI, autour de chants polyphoniques.

Place Ludovic Trarieux

Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 39 41 51 animaubeterre16@gmail.com

English : Concert dansant de Souza Kagibi

Join us on Place Ludovic Trarieux for a dance concert by SOUZA KAGIBI, featuring polyphonic songs.

German : Concert dansant de Souza Kagibi

Treffen Sie sich auf dem Place Ludovic Trarieux zu einem Tanzkonzert von SOUZA KAGIBI rund um polyphone Gesänge.

Italiano : Concert dansant de Souza Kagibi

Unitevi a noi in Place Ludovic Trarieux per un concerto di danza di SOUZA KAGIBI, con canzoni polifoniche.

Espanol : Concert dansant de Souza Kagibi

Únase a nosotros en la plaza Ludovic Trarieux para asistir a un concierto de danza de SOUZA KAGIBI, con canciones polifónicas.

L’événement Concert dansant de Souza Kagibi Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme du Sud Charente