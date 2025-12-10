Concert dansant du Nouvel An Beaulieu-sur-Loire

Concert dansant du Nouvel An

Concert et thé dansant du Nouvel An à Beaulieu-sur-Loire le 11 janvier 2026, la salle polyvalente s’anime avec l’Harmonie-fanfare pour un après-midi festif. Musiques entraînantes, piste ouverte et ambiance conviviale pour bien commencer l’année et partager un moment chaleureux.

Pour bien commencer 2026, Beaulieu-sur-Loire vous invite à une après-midi rythmée par l’Harmonie Fanfare. Le 11 janvier, la salle polyvalente vibrera d’un concert mêlant énergie, mélodies populaires, clins d’œil au répertoire traditionnel et ambiance chaleureuse. Les musiciens ouvriront l’année avec une sélection de morceaux festifs, pensés pour créer un moment à la fois familial et élégant. Après la prestation musicale, place au thé dansant un temps pour se retrouver, échanger, danser et prolonger la fête au cœur de l’hiver. Cet événement du Nouvel An rassemble habitants, visiteurs et passionnés de musique autour d’un rendez-vous généreux, où le plaisir simple d’être ensemble donne le ton d’une année placée sous le signe du partage. .

Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 32 60 hf.beaulieu@gmail.com

English :

Come and dance the New Year away to the music of the Harmonie Fanfare de Beaulieu-sur-Loire at the Salle Polyvalente in Beaulieu-sur-Loire on January 11th from 5pm. Admission is free. Refreshments and catering on site

