CONCERT DANSANT

Ferme de la Borie Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Brunelle et Léon” est un duo de musiques du monde.

Petit tour du monde en deux heures à écouter et/ou à danser sur des airs et des thèmes connus internationalement comme sur des musiques traditionnelles très peu reprises.

L’association Les amis du sistre organise un concert le vendredi 3 avril à 20h30 à la Ferme de la Borie (La Salle Prunet, Commune de Florac).

Brunelle et Léon” est un duo de musiques du monde. Deux voix, une guitare et une contrebasse, des adaptations de musiques de partout et dans de nombreux styles (pop, cumbia, musiques andines, folk, rock, pizzica, chanson française, musiques de l’est….).

L’idée est de faire un petit tour du monde en deux heures à écouter et/ou à danser sur des airs et des thèmes connus internationalement comme sur des musiques traditionnelles très peu reprises.

En tout, plus de 10 langues dans le spectacle !

Buvette et petite restauration sur place. .

Ferme de la Borie Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 32 10 15 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brunelle et Léon? is a world music duo.

A two-hour tour of the world to listen to and/or dance to, from internationally-renowned tunes and themes to little-repeated traditional music.

L’événement CONCERT DANSANT Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes