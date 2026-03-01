Concert dansant Le Bocasse
176 Rue de l’Église Le Bocasse Seine-Maritime
SAmedi 28 mars, Boc’Anim, le comité des fêtes du Bocasse organise pour la Saint-Patrick un concert dansant à l ‘Espace Boval 176 Rue de l’Église 76690 LE BOCASSE
En compagnie du groupe Galaor entre autres.
L’entrée pour la soirée concert comprend aussi un repas irlandais.
Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à Boc’Anim avec votre règlement à l’adresse suivante Mairie Comité des fêtes Boc’Anim 76690 LE BOCASSE)
Réservation obligatoire avant le 25 mars 2026 par téléphone ou email. .
176 Rue de l’Église Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 14 44 92 bocanim76@gmail.com
