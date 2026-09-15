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AGENDA · Romans-sur-Isère

Concert/danse DUO FLAMENCO MJC Robert Martin Romans-sur-Isère

samedi 17 octobre 2026 · MJC Robert Martin · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
MJC Robert Martin
Adresse
87 avenue Adolphe Figuet
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
10 10 Sur place ou HelloAsso

Romans-sur-Isère

Concert/danse DUO FLAMENCO

MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Sur place ou HelloAsso

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17 21:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Vibrez au rythme de l’Andalousie !
Le DUO FLAMENCO vous emmène en voyage au cœur de la passion andalouse à la MJC Robert Martin. Rendez-vous pour partager un moment convivial.
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MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00  contact@mjc-robert-martin.fr

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English :

Feel the rhythm of Andalusia!
The DUO FLAMENCO takes you on a journey to the heart of Andalusian passion at the MJC Robert Martin. Come join us for a fun and friendly evening.

L’événement Concert/danse DUO FLAMENCO Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-10 par Valence Romans Tourisme

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