Concert « Dansons dans les jardins », Chapelle de l’Annonciade, Martigues
Concert « Dansons dans les jardins », Chapelle de l’Annonciade, Martigues samedi 6 juin 2026.
Concert « Dansons dans les jardins » Samedi 6 juin, 19h00 Chapelle de l’Annonciade Bouches-du-Rhône
Gratuit, jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Chœur de L’Île vous propose cette année « Dansons dans les jardins » à travers un répertoire éclectique de chansons d’Henri salvador, Anne Sylvestre, Astor Piazzolla, Osvaldo Farres, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc et d’arrangements de chansons traditionnelles.
Chapelle de l’Annonciade 10 Boulevard Vincent Richaud, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442887904 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/chapelle-de-lannonciade Située dans le quartier de Jonquières, à l’arrière de l’église Saint Genest, la chapelle de l’Annonciade, fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle pour la confrérie des pénitents blancs.
On peut la visiter et assister à de multiples événements (concerts, conférences, ateliers…).
Des messes et des cérémonies sont également organisées ponctuellement par la paroisse.
Venez découvrir le plafond peint et ornementé, les fresques murales colorées illustrant la vie de la Vierge et les stalles sculptées. Et plus encore le retable en bois, vous éblouira avec ses multiples motifs.
Finement ouvragé et doré à la feuille, vous y observerez, ses peintures à l’huile sur toile.
Enfin, ne manquez son majestueux maître-autel décoré en trompe-l’œil. Accès par le jardin du Boulevard Richaud
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Chœur de L’Île vous propose cette année « Dansons dans les jardins » à travers un répertoire éclectique de chansons d’Henri salvador, Anne Sylvestre, Astor…
©DC Ville de Martigues
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