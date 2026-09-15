Concert : Dany Brillant Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Concert : Dany Brillant

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-19 21:00:00

fin : 2027-06-19

Date(s) :

2027-06-19

Inspiré par ses idoles musicales Frank Sinatra et Charles Aznavour, le crooner français moderne Dany Brillant a réinventé le son du Big Band pour les années 1990, ainsi que des albums avec des thèmes éternels et originaux.

Inspiré par ses idoles musicales Frank Sinatra et Charles Aznavour, le crooner français moderne Dany Brillant a réinventé le son du Big Band pour les années 1990, ainsi que des albums avec des thèmes éternels et originaux.

Réalisant une fusion éclectique du rock des années 1950, du mambo et du chachacha accrocheur, Dany Brillant fait en sorte que le public le plus réservé arrive à danser à se lâcher sur ses titres les plus festifs.

Les costumes élégants de Dany Brillant et sa prestance lui font de lui, l’un des nouveaux crooners les plus incroyables de la scène musicale française. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Concert : Dany Brillant

Inspired by his musical idols Frank Sinatra and Charles Aznavour, the modern French crooner Dany Brillant reinvented the Big Band sound for the 1990s, as well as producing albums featuring timeless and original themes.

L’événement Concert : Dany Brillant Deauville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT SPL Deauville