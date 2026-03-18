Concert Danyl Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Danyl

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les morceaux de Danyl sont un peu comme un rayon de soleil. C’est une célébration de l’amour, du vivre ensemble et du métissage. Avec son sourire ravageur et son énergie qui nous emporte sans que l’on s’en aperçoive, l’artiste franco-algérien revendique sa double culture. Ses titres aux sonorités raï, r’n’b et hip-hop comprennent des paroles en français et en arabe. Quelques années après s’être fait repérer sur Twitch, où il compose ses premiers sons en direct, Danyl sort son premier album ZMIG, contraction de “zmigri” (“immigré” en arabe). Une quête de fraternité, si nécessaire aujourd’hui, délivrant des messages forts et marquants.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Danyl

L’événement Concert Danyl Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie