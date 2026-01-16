Concert Danyl La Cartonnerie Reims

Concert Danyl

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

Rap festif et sensible

Autodidacte, Danyl a commencé très tôt les productions pour lui comme pour les autres. Auteur, compositeur et beatmaker, il fait partie des premiers artistes à créer des morceaux en live sur la plateforme Twitch. Danyl est franco-algérien et puise dans les sonorités raï pour construire son univers musical. Inspiré par sa double culture et la modernité de son époque, il sort des sons qu’il rassemble sous le nom de Khedma (le travail en arabe).

Danyl sortira son premier album ZMIG début 2026. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Danyl

L’événement Concert Danyl Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne